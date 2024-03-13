Метод Айвазовского: Психолог назвала способ улучшить работу мозга при старении

Любые виды когнитивных нагрузок способствуют улучшению памяти и работы мозга. Особенно действенной практикой является методика Айвазовского, выполняя которую нужно в течение нескольких минут смотреть на пейзаж или интерьер, после чего попытаться с закрытыми глазами воспроизвести детали в памяти. Об этом рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина в беседе с "Газетой.ru".

Помимо того, она предложила ещё несколько методик. Одной из таких является техника Фибоначчи, когда нужно проговаривать про себя числовую последовательность, в которой каждое следующее число складывается из двух предыдущих. Высокую эффективность показала и техника Пифагора, в рамках которой нужно вечером в подробностях и с соблюдением хронологии вспомнить все события за минувший день. Кроме того, полезен ассоциативный метод, который сводится к тому, чтобы придумать как можно большее количество слов на каждую букву алфавита.

По словам специалиста, человек развивается, когда преодолевает трудности, так что задачи нужно постоянно усложнять, даже если это замена правой руки на левую при чистке зубов. Для пожилых людей полезна речевая активность, письмо от руки, чтение вслух и освоение новых навыков, например, игры на фортепьяно.

При этом для людей, страдающих нарушением памяти, созданы индивидуальные и групповые программы, которые помогают стимулировать восприятие, навыки речи, письма, счёта, памяти и мышления. Многие из них проводятся в специальных клиниках, созданных для программ нейрореабилитации.