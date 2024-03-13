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13 марта, 12:35

Военный эксперт назвал преимущества "Авангарда", обнуляющего вложения США в систему ПРО

Полковник Матвийчук: "Авангард" неподвластен разведке ни одного ЗРК противника

Ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевой ракетный комплекс "Авангард" может работать в любое время и в любых климатических условиях, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова президента России Владимира Путина об обнулении затрат США на противоракетную оборону.

"Комплекс представляет из себя свободную платформу "Авангард", в частности, которая несётся со скоростью 20–28 Махов. Она летит по непредсказуемой траектории, может обходить препятствия, менять траекторию по высоте, горизонталям. И она неподвластна разведке ни одного из существующих зенитно-ракетных комплексов противника", — сказал Матвийчук, отметив, что постановка планирующей части ракеты на боевое дежурство обнулила противоракетную оборону США, которую они вынашивали на протяжении последних 10 лет.

Полковник отметил, что главное преимущество "Авангарда" в том, что его запуск не зависит от временных рамок и каких-либо обстоятельств. Матвийчук также напомнил слова президента США, который заявил, что это обыкновенная ракета, которую просто не могут уничтожить. Тем самым он расписался в том, что американская оборона не способна ей противостоять, добавил эксперт.

"Авангард" — это, собственно говоря, боевой управляемый гиперзвуковой блок, который после того, когда ракеты выводят на траекторию, отсоединяется от ракеты и выполняет функции боевого блока самостоятельно, его обнаружить практически невозможно", — заключил наш собеседник.

Путин заявил, что "Авангард" и "Пересвет" стоят на боевом дежурстве
Путин заявил, что "Авангард" и "Пересвет" стоят на боевом дежурстве

Напомним, Путин заявил, что Россия обнулила американские вложения в систему противоракетной обороны, создав гиперзвуковые ракеты "Авангард". Президент уверен, что никто не станет считаться с Россией, если она сама себя не сможет защитить. Последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности, полагает глава страны.

Ольга Годуненко
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