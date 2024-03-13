Военный эксперт назвал преимущества "Авангарда", обнуляющего вложения США в систему ПРО

Боевой ракетный комплекс "Авангард" может работать в любое время и в любых климатических условиях, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова президента России Владимира Путина об обнулении затрат США на противоракетную оборону.

"Комплекс представляет из себя свободную платформу "Авангард", в частности, которая несётся со скоростью 20–28 Махов. Она летит по непредсказуемой траектории, может обходить препятствия, менять траекторию по высоте, горизонталям. И она неподвластна разведке ни одного из существующих зенитно-ракетных комплексов противника", — сказал Матвийчук, отметив, что постановка планирующей части ракеты на боевое дежурство обнулила противоракетную оборону США, которую они вынашивали на протяжении последних 10 лет.

Полковник отметил, что главное преимущество "Авангарда" в том, что его запуск не зависит от временных рамок и каких-либо обстоятельств. Матвийчук также напомнил слова президента США, который заявил, что это обыкновенная ракета, которую просто не могут уничтожить. Тем самым он расписался в том, что американская оборона не способна ей противостоять, добавил эксперт.

"Авангард" — это, собственно говоря, боевой управляемый гиперзвуковой блок, который после того, когда ракеты выводят на траекторию, отсоединяется от ракеты и выполняет функции боевого блока самостоятельно, его обнаружить практически невозможно", — заключил наш собеседник.