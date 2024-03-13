Нейропсихолог раскрыла неожиданные причины проблем с памятью

Мало кто знает, но проблемы с памятью могут возникнуть при болезнях сосудов, неправильном образе жизни и даже обычной простуде. Об этом рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" Ирина Рощина.

"Память — очень сензитивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры и т.п., это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".

Среди остальных причин ухудшения памяти нейропсихолог назвала недостаточное кровоснабжение мозга после инсульта или инфаркта, а также гипертонии или атеросклероза. Когнитивное снижение может быть связано и со злоупотреблением алкоголем и приёмом наркотиков. Она призвала следить за своим соматическим здоровьем, а не просто формально проходить диспансеризацию. По её словам, важно мониторить своё артериальное давление и уровень сахара в крови.