В Москве школьница сдала полицейским отца-планокура

В Москве девочка-подросток сдала полицейским своего отца — любителя наркотических веществ растительного происхождения. По данным SHOT, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних нагрянули в квартиру в Зеленограде для профилактической беседы — семья на контроле, потому что мужчина воспитывает дочь один. Во время разговора с полицейскими девочка рассказала, что у неё всё хорошо, за исключением хобби её отца — школьница не переносит запаха "травки".