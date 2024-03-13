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13 марта, 12:16

В Москве школьница сдала полицейским отца-планокура

SHOT: 14-летняя москвичка заявила на "балующегося" марихуаной отца

В Москве девочка-подросток сдала полицейским своего отца — любителя наркотических веществ растительного происхождения. По данным SHOT, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних нагрянули в квартиру в Зеленограде для профилактической беседы — семья на контроле, потому что мужчина воспитывает дочь один. Во время разговора с полицейскими девочка рассказала, что у неё всё хорошо, за исключением хобби её отца — школьница не переносит запаха "травки".

Беседу продолжили уже с отцом. Сперва мужчина занервничал и даже не знал, как оправдаться, но в итоге признался, открыл тумбочку и отдал полицейскими остатки того, из-за чего и возник весь переполох.

Вещество изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине теперь грозит срок, а девочка рискует оказаться в детском доме.

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Ранее в Кургане задержали 10-летнего школьника за торговлю запрещёнными веществами. Ребёнок раскладывал по городу закладки вместе со взрослым наркокурьером.

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© Shutterstock / FOTODOM

Алексей Берковиц
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