Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливают посёлок Тёткино

Посёлок Тёткино Курской области в среду, 13 марта, целый день подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В результате атак были повреждены хозяйственная постройка и магазин, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, как только станет спокойнее, в населённом пункте проведут подомовый обход. Он также отметил, что местным, имущество которых пострадало в результате атаки, окажут помощь.