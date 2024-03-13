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13 марта, 12:56

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливают посёлок Тёткино

Посёлок Тёткино Курской области в среду, 13 марта, целый день подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В результате атак были повреждены хозяйственная постройка и магазин, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, как только станет спокойнее, в населённом пункте проведут подомовый обход. Он также отметил, что местным, имущество которых пострадало в результате атаки, окажут помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что в результате утреннего обстрела Тёткина пострадал человек. Как уточнил губернатор, местный житель получил контузию. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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Telegram / Роман Старовойт

Александра Мышляева
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