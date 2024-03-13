Юрист поделился 3 способами вернуть товар без чека

Порой после покупки чего-либо чек, выдаваемый продавцом, отправляется в ближайшую мусорную корзину. Юристы советуют не выбрасывать документ об оплате, сохранив его хотя бы на две недели. А в случае крупных приобретений следует и вовсе хранить его не менее трёх лет. Но что делать, если товар необходимо вернуть, а чека на него уже нет, рассказала адвокат Анна Аржанникова в беседе с aif.ru.

"Статьёй № 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" установлено, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований", — объясняет Аржанникова.

Даже в случае отсутствия документа об оплате покупатель имеет право предоставить иные доказательства покупки, в том числе свидетельские показания. Если платёж производился с помощью карты, можно раздобыть выписку с банковского счёта, а также попросить суд отправить запрос в ОФД и ФНС, где регистрируются все чеки, выданные онлайн-кассами.