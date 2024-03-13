Депутата заметили в ГД с оранжевыми жгутами, и это оказалось новое изобретение для приграничья

Председатель Комитета здравоохранения Государственной думы РФ Бадма Башанкаев во время сегодняшнего заседания внимательно изучал необычный чехол и его содержимое, чем заинтересовал многих. Как узнал Life.ru, это новая аптечка, которая была разработана в Курске и поставлена волонтёрами в прифронтовые районы области.

Глава Комитета здравоохранения ГД Бадма Башанкаев рассказал о новой аптечке. Видео © Life.ru

"Аптечка очень толковая. Можно использовать как переноску. Есть ножницы, турникеты, сделанные в Курске, сами делают. Может быть, немного грубовато выглядит. Индивидуальный перевязочный пакет обязательно. Шина мягкая и обязательно жгуты. Они даже сложены правильно — хорошие жгуты, не рвутся, нормальные. Очень грамотно продуманная аптечка, даже средства где-то противоожоговые есть. Я бы хорошую пятёрку поставил", — оценил разработку депутат.

Глава Комитета здравоохранения ГД Бадма Башанкаев изучает новую аптечку. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парламентарий объяснил корреспонденту Life.ru, что аптечку разработали курские волонтёры и раздали её санитарным сотрудникам в пограничных районах области, которая в настоящее время подвергается обстрелам ВСУ. Внутри есть всё необходимое для первой помощи пострадавшим от атак беспилотников.

Он также отметил, что современные медицинские аптечки не обладают всем необходимым, в связи с этим даже содержимое тех, что находятся в автомобилях, в сентябре будут изменять. Сам депутат, кстати, всегда носит при себе жгуты и прочие медсредства.