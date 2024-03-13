Депутата заметили в ГД с оранжевыми жгутами, и это оказалось новое изобретение для приграничья
Депутат Башанкаев показал аптечку, созданную в Курске для прифронтовых районов
Глава Комитета здравоохранения ГД Бадма Башанкаев. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Председатель Комитета здравоохранения Государственной думы РФ Бадма Башанкаев во время сегодняшнего заседания внимательно изучал необычный чехол и его содержимое, чем заинтересовал многих. Как узнал Life.ru, это новая аптечка, которая была разработана в Курске и поставлена волонтёрами в прифронтовые районы области.
Глава Комитета здравоохранения ГД Бадма Башанкаев рассказал о новой аптечке. Видео © Life.ru
"Аптечка очень толковая. Можно использовать как переноску. Есть ножницы, турникеты, сделанные в Курске, сами делают. Может быть, немного грубовато выглядит. Индивидуальный перевязочный пакет обязательно. Шина мягкая и обязательно жгуты. Они даже сложены правильно — хорошие жгуты, не рвутся, нормальные. Очень грамотно продуманная аптечка, даже средства где-то противоожоговые есть. Я бы хорошую пятёрку поставил", — оценил разработку депутат.
Глава Комитета здравоохранения ГД Бадма Башанкаев изучает новую аптечку. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парламентарий объяснил корреспонденту Life.ru, что аптечку разработали курские волонтёры и раздали её санитарным сотрудникам в пограничных районах области, которая в настоящее время подвергается обстрелам ВСУ. Внутри есть всё необходимое для первой помощи пострадавшим от атак беспилотников.
Он также отметил, что современные медицинские аптечки не обладают всем необходимым, в связи с этим даже содержимое тех, что находятся в автомобилях, в сентябре будут изменять. Сам депутат, кстати, всегда носит при себе жгуты и прочие медсредства.
Ранее в Госдуме объяснили, с чем связаны участившиеся атаки украинской стороны по мирному населению России. Как пояснил Life.ru Андрей Красов, с военной точки зрения массированные удары беспилотников по городам РФ не имеют никакого смысла. По его мнению, киевский режим таким образом пытается запугать население на фоне успеха российских военных на поле боя.