Охранник уральской школы отбил окровавленного мальчика от толпы старшеклассников

В школе № 131 в Екатеринбурге несколько учеников из старших классов до крови избили третьеклассника. Охранник самостоятельно отнёс мальчика в медпункт, рассказала одна из родительниц, ставшая очевидцем. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

"В школе № 131 толпа старшеклассников избила мальчика из третьего класса. Охранник на руках занёс ребёнка всего в крови в медпункт. В этой школе, говорят, вечный беспредел", — рассказали очевидицы.

Теперь уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков собирает детали случившегося инцидента. Он подключит к делу комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

"Данная ситуация не остаётся без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств", — пообещал Мороков.