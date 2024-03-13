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13 марта, 14:20

Охранник уральской школы отбил окровавленного мальчика от толпы старшеклассников

Старшеклассники избили девятилетнего мальчика в школе № 131 в Екатеринбурге

В школе № 131 в Екатеринбурге несколько учеников из старших классов до крови избили третьеклассника. Охранник самостоятельно отнёс мальчика в медпункт, рассказала одна из родительниц, ставшая очевидцем. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

"В школе № 131 толпа старшеклассников избила мальчика из третьего класса. Охранник на руках занёс ребёнка всего в крови в медпункт. В этой школе, говорят, вечный беспредел", — рассказали очевидицы.

Теперь уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков собирает детали случившегося инцидента. Он подключит к делу комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

"Данная ситуация не остаётся без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств", — пообещал Мороков.

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Ранее в Екатеринбурге мужчина с ирокезом избил прохожего рядом с автовокзалом. Агрессора остановил один из местных жителей, проходивший мимо. УМВД региона сообщает, что информации по факту происшествия к ним не поступало.

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Freepik / Drazen Zigic

Владимир Озеров
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