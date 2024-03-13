Польша выгнала из страны украинских журналистов, заснявших цистерны с российским газом
Украинских журналистов депортировали из Польши за материал о торговле с Россией
Сотрудников украинского издания "Район.in.ua" выслали из Польши после публикации материала о торговле между Москвой и Варшавой. Об этом написали сами депортированные журналисты.
"Журналисты "Района.in.ua" сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику", — говорится в материале.
Работающих в украинской прессе редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта на границе Польши и Калининградской области. Польские правоохранители объяснили, что журналисты вели съёмки железнодорожных путей, которые относятся к объектам критической инфраструктуры. В этот момент по ним передвигался состав с цистернами, содержащими российский сжиженный газ.
Ранее Life.ru рассказывал, как в западных СМИ был опубликован материал о том, что в торговой войне из-за сельхозпродукции между Варшавой и Киевом победителем оказалась Москва. Пока польские власти обвиняли украинцев в том, что те разрушают европейский аграрный рынок своим дешёвым зерном, а Киев требовал снять блокаду с границы между странами, Москва продолжала импортировать в Европу свою продукцию.
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