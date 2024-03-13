Польша выгнала из страны украинских журналистов, заснявших цистерны с российским газом

Сотрудников украинского издания "Район.in.ua" выслали из Польши после публикации материала о торговле между Москвой и Варшавой. Об этом написали сами депортированные журналисты.

"Журналисты "Района.in.ua" сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику", — говорится в материале.

Работающих в украинской прессе редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта на границе Польши и Калининградской области. Польские правоохранители объяснили, что журналисты вели съёмки железнодорожных путей, которые относятся к объектам критической инфраструктуры. В этот момент по ним передвигался состав с цистернами, содержащими российский сжиженный газ.