Почему опасно постоянно носить сумку на одном и том же плече — объяснение невролога Врач Демьяновская: В норме сумка должна весить не более 10% от массы тела 14 марта, 07:20 Обложка © Freepik.com/marymarkevich

Многие из нас привыкли носить сумку на одном и том же плече, а кто-то частенько таскает в ней тяжести — из магазина или с работы. Такие, казалось бы, привычные действия могут привести к проблемам с осанкой, исправить которые потом очень проблематично. Об этом Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

В области плечевого пояса, шейного и грудного отдела позвоночника мышечный корсет у большинства людей не очень хорошо развит. И если вес сумки или рюкзака будет избыточным, то у человека может появиться боль в спине, мышечная скованность, головная боль, чувство онемения или покалывания в кистях или пальцах рук. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

При этом тело будет вынуждено подстраиваться под неравномерную нагрузку: плечу придётся опуститься, а тазу и грудной клетке — отклониться в противоположную сторону, чтобы скомпенсировать центр тяжести под весом поклажи. Со временем такое положение станет для тела привычным, и вернуть нормальную осанку будет весьма проблематично, предупреждает врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Чтобы избежать проблем с осанкой, Демьяновская советует заменить сумку на рюкзак — он позволит более равномерно распределить тяжести. Важно, чтобы он не болтался свободно, а плотно прилегал к спине. Если отказаться от сумки никак не получается, то нужно регулярно чередовать плечи. Например, прогуливаясь по улице, каждую пару-тройку кварталов переодевать сумку с одного плеча на другое.

Ещё один важный фактор — вес багажа. В норме сумка или рюкзак должны весить не более 10% от массы тела человека (это правило распространяется и на детей). Так, максимальная нагрузка для женщины весом 60 кг — 6 кг.

Также не нужно с фанатизмом закупать продукты в магазине, если на обратном пути вас ждёт долгая пешая прогулка с тяжёлыми пакетами. Лучше разложить покупки по пакетам весом не более 2,5–3 кг и взять их в каждую руку, чтобы равномерно распределить осевую нагрузку.

Кстати, угрозу для здоровья несёт и привычная поза нога на ногу. Она вдвое увеличивает нагрузку на позвоночник и сильно ухудшает осанку: корпус наклоняется вперёд, нижняя часть позвоночника в итоге искривляется. Об этом читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев