Поможет крупа: Родителям рассказали, как соорудить детскую песочницу в домашних условиях

Песочница — это своего рода детокс для ребёнка, поэтому зимой справляться без этого бывает сложно. Однако выход есть: можно заменить "летнюю" песочницу на домашнюю с помощью крупы. А если же для малыша приятнее снег, то можно заморозить воду и дать ему поиграть со льдом. Об этом рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Елена Храмова.

Кстати, в воду даже можно добавить пищевой краситель, тогда получатся разноцветные льдинки, играть с которыми будет ещё интереснее. Также можно заморозить маленькие игрушки вместе с водой в формочках и предложить ребёнку помочь игрушкам выбраться из "ледяных оков".

Эксперт отметила, что внешние факторы очень влияют на внутренние изменения человека. Под каждое время года мы подстраиваемся: меняем одежду, смотрим на разные пейзажи, меняем свой повседневный ритм и т.д. Даже наше настроение зачастую может зависеть от количества солнечных лучей, так как за счёт них мы получаем эндорфины. А на ребёнка это всё влияет ещё больше, потому что детский организм не окреп и может быть не готов к таким изменениям.

"К внутренним факторам, влияющим на человека, относятся возраст, состояние физического и ментального здоровья, ритм и образ жизни человека. Внутренние ресурсы детей ещё формируются: их эмоциональное состояние может быть нестабильным, нервная система только укрепляется, накапливается жизненный и социальный опыт", — приводит её слова РИАМО.