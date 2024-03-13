Мёртвая лисица устроила карантин в селе под Тюменью

В одном из сёл Омутинского района Тюменской области готовятся объявить карантин по бешенству из-за трупа лисицы. По данным URA.ru, ограничения планируется ввести с 13 марта.

"Подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении карантина на территории села Окуневское", — сообщили в управлении ветеринарии региона.

Заражённые бешенством лисы представляют опасность для собак и кошек - как домашних, так и безнадзорных, а также для домашнего скота. Заболевшие лисы, безусловно, умирают, но прежде они могут натворить немало бед, поскольку теряют инстинкт самосохранения, ведут себя неадекватно, без страха нападают на людей и животных, заражая и их.

Вирус бешенства поражает центральную нервную систему животного и человека. Поднимаясь по нервным путям, он достигает головного мозга и вызывает его воспаление (специфический энцефалит). До 2005 года бешенство считалось смертельной инфекцией для человека. Известно лишь несколько случаев излечения людей от этой страшной инфекционной болезни. Однако вовремя сделанная прививка и определенные медицинские меры могут сохранить больному жизнь.