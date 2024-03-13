В России могут повысить возраст молодёжи как минимум до 38 лет

Возраст молодёжи могут повысить в России в ближайшие 10 лет. После нововведения он будет составлять 38 лет. Об этом заявил политолог и генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть года на три, повысить верхнюю планку", — сказал Фёдоров на лекции, прошедшей на площадке "Знание.Лекторий" в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия".

Глава ВЦИОМа считает, что повышение возраста молодёжи свидетельствует о готовности страны расширить меры поддержки, которыми сейчас пользуются молодые россияне. Это позволит распространить средства содействия на тех, кто старше. И если государство готово позволить себе повышение этой отметки, значит, оно обладает необходимыми накоплениями для реализации всех обещаний, сказал Фёдоров.

"Скорее всего, планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России — повысить продолжительность жизни в стране", — заключил он.