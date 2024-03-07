Более 90% опрошенных россиян привёл в восторг фестиваль молодёжи в Сочи

Россияне позитивно оценили проведение Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сочи. По их словам, такие мероприятия наполняют гордостью за страну и уверенностью в будущем. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту", — подчеркнул он на пресс-конференции по итогам фестиваля.

Кириенко добавил, что опрос среди тех, кто просто слышал о мероприятии, показал, что 91% высказались положительно о самой идее его проведения. Чиновник уверен, что это важные цифры, которые показывают необходимость развивать подобные молодёжные проекты в будущем. При этом 90% приехавших на ВФМ из-за рубежа отметили, что некоторые политики в их странах пытались опорочить фестиваль и не пустить на него.