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Более 90% опрошенных россиян привёл в восторг фестиваль молодёжи в Сочи

Кириенко: 91% опрошенных положительно оценили фестиваль молодёжи в Сочи

7 марта, 10:06
ВФМ в Сочи. Обложка © T.me / ВФМ-2024

ВФМ в Сочи. Обложка © T.me / ВФМ-2024

Россияне позитивно оценили проведение Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сочи. По их словам, такие мероприятия наполняют гордостью за страну и уверенностью в будущем. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту", подчеркнул он на пресс-конференции по итогам фестиваля.

Кириенко добавил, что опрос среди тех, кто просто слышал о мероприятии, показал, что 91% высказались положительно о самой идее его проведения. Чиновник уверен, что это важные цифры, которые показывают необходимость развивать подобные молодёжные проекты в будущем. При этом 90% приехавших на ВФМ из-за рубежа отметили, что некоторые политики в их странах пытались опорочить фестиваль и не пустить на него.

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"Не словом, а делом": Всемирный фестиваль молодёжи назвали борьбой с пропагандой Запада

Ранее высокую полезность Всемирного фестиваля молодёжи отметил и президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду на повторение подобных мероприятий в дальнейшем. Он также напомнил, что традиционные ценности всегда будут основой жизни в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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