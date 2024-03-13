Как отреагировал Запад на последнее предупреждение Путина Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как реагируют крупнейшие западные СМИ на слова российского президента о развитии событий и чего боятся. 13 марта, 16:32 Как отреагировал Запад на последнее предупреждение Путина. Обложка © kremlin.ru

13 марта вышло большое, почти двухчасовое интервью президента Владимира Путина с журналистом Дмитрием Киселёвым. И в этом интервью глава страны затронул огромное количество тем. Выражаясь словами авторов CNBС, от ядерного оружия до психотропных наркотиков. Однако западных коллег, судя по тематике их публикаций, заинтересовали всего лишь две темы.

Первая — это пресловутое ядерное оружие. В интервью Путин дал понять, что российский ядерный арсенал находится в полной боевой готовности, что он по мощи и технологическому уровню превосходит западный и что Москва готова защищать свой суверенитет любыми способами. Что, в общем, естественно — и Илон Маск, любящий лаконично комментировать чужие правильные мысли, на формулировку Путина о готовности применить ядерное оружие для обороны страны ответил словом "конечно".

Фрагмент интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву. Видео © Telegram / SHOT

Однако некоторые зарубежные СМИ расценили это как прямую угрозу. "Путин снова бряцает оружием, предупреждая, что Россия готова к ядерной войне", — пишет "Аль-Джазира". Другие заметили, что Россия говорит о войне, в случае если под угрозой окажутся не только старые, но и новые её территории. "В прошлом году Путин разместил тактическое ядерное оружие в союзной Белоруссии, расположенной рядом с Россией. А бывший президент РФ, ныне зампредседателя Совета по нацбезопасности Дмитрий Медведев сказал, что стратегическое ядерное оружие может быть использовано для защиты территорий, которые были инкорпорированы в состав России с Украины", — пишет CNN. "Замечания Путина, похоже, стали сигналом Западу о том, что он готов использовать все средства для защиты своих завоеваний на Украине", — уверяет Associated Press.

И лишь некоторые честно указали, что слова Путина являются не угрозой, не простой констатацией, а своего рода предупреждением. Сделанным как раз для того, чтобы избежать глобального конфликта. "Это был уже 11-й раз, когда Путин выступил с ядерным предупреждением, с тех пор, как он отдал приказ о начале СВО. И три из них были сделаны за последний месяц. Нынешнее же произошло через несколько недель после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправки войск на Украину, хотя позже признал, что не планирует этого делать", — напоминает британская The Independent.

Причём сигнал отправлялся не только и не столько французам (всем понятно, что Макрон и другие европейские страны – участницы НАТО не имеют права на частную войну, причём против ядерной державы), сколько американцам. И, опять же, не первый раз. "Путин посылал целую серию публичных ядерных сигналов в сторону США, их целью является попытка убедить Америку воздержаться от ещё более глубокого вовлечения в украинский конфликт, которое, по словам Кремля, повлечёт за собой сползание в сторону мировой войны", — напоминает Reuters.

Европейские страны – участницы НАТО не имеют права на частную войну. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В целом же Владимир Путин дал понять, что Москва не считает сейчас нужным справляться с текущими угрозами при помощи ядерного оружия. Как стратегического, так и тактического.

"Путин, выступая за несколько дней до президентских выборов, которые с большой долей вероятности обеспечат ему новый шестилетний срок, заявил о том, что сценарий ядерной войны сейчас не к спеху и он не видит нужды в использовании ядерного оружия на Украине", — пишет Reuters.

Что же касается переговоров, то западные СМИ в речи Путина увидели готовность в них участвовать. "Россия вроде как демонстрирует готовность начать переговоры — особенно в ситуации, когда Украине на поле боя не хватает личного состава и боеприпасов", — пишет CBS. И дальше приводит цитату Путина о том, что Москва "готова, несмотря ни на что, к серьёзному диалогу".

Собственно, этот момент прекрасно демонстрирует западное желание видеть лишь одну картинку. Американские СМИ, как аксиому, повторяют мысль о том, что России нужны переговоры любой ценой, что она готова на заморозку, а на самом деле эти переговоры и остановка СВО нужны Западу. Владимир Путин же очень чётко обозначил условия, при которых Москва готова эти переговоры вести. Например, что Запад должен дать жёсткие гарантии выполнения взятых на себя обязательств. При этом очевидно, что на сегодняшний день, а также вообще в обозримой перспективе США и Европа таких гарантий дать не смогут. А значит, ни о каких переговорах — опять же как минимум до конца года — речь не идёт.

Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Для того чтобы переговоры были начаты, Запад (исходя из слов президента Путина) должен каким-то образом убедить Москву в готовности вести их честно — как и соблюдать взятые на себя обязательства. А для этого Вашингтон, если развивать мысль президента, должен признать, что с Москвой нужно договариваться, и этого самопризнания на сегодняшний день нет. Потому, что там до сих пор не готовы признать неизбежность военной победы России. "По мнению американских и западных официальных лиц, нынешнего усиления российских оборонных возможностей недостаточно для того, чтобы покрыть российские нужды. И, как считают представители западных разведслужб, Россия вряд ли сможет достичь значимых результатов на поле боя в ближайшее время", — пишет CNN.

А значит, для начала переговоров России нужны эти успехи. Нужно освобождать территории и, самое главное, областные центры. Однако если это произойдёт, то режим в Киеве может посыпаться сам собой. И зачем тогда России идти кому-то на какие-то уступки?

Авторы Геворг Мирзаян