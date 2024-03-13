Минус бри и камамбер: Сыроманы могут навсегда лишиться любимого лакомства из-за гибели плесени
WP: Сыры камамбер и бри могут навсегда исчезнуть из-за проблем с грибком
Штамм плесени Penicillium camemberti может исчезнуть и лишить сыроманов любимого лакомства. Фото © Shutterstock / CreatoraLab
Учёные из американского Университета Тафтса рассказали о возможных проблемах, связанных с заменой привычного штамма плесени в таких видах сыра, как бри и камамбер. Это может спровоцировать самые разные последствия, включая ухудшение качества и исчезновение самого продукта.
"Поскольку каждая плесень представляет собой стандартную версию друг друга, одна неприятная болезнь может уничтожить популяцию Penicillium camberti", — объяснили специалисты.
В производстве бри и камамбера применяется штамм плесени Penicillium camemberti, который отвечает за белую корочку и своеобразный сернистый вкус сыров. Однако в начале 2024 года французские исследователи предоставили данные, демонстрирующие, что значительное количество штаммов этого вида грибов исчезает. Это представляет угрозу генетическому разнообразию и может повысить уязвимость штамма Penicillium camemberti к изменениям окружающей среды, что в итоге спровоцирует его исчезновение.
В случае вымирания Penicillium camemberti производителям продукта придётся применять другие штаммы плесени. Американские учёные полагают, что промышленность найдёт способ совладать с новыми условиями и продолжит производство сыров с плесенью, несмотря на трудности, пишет The Washington Post.
Ранее диетолог рассказывала, как отличить качественный сыр от испорченного и ненароком не спутать "дикую" плесень с благородной. Прежде всего стоит обращать внимание на цвет продукта. Если с одной стороны плесень белая, а с другой зелёная, значит, сыр безнадёжно испорчен.