Минус бри и камамбер: Сыроманы могут навсегда лишиться любимого лакомства из-за гибели плесени

Учёные из американского Университета Тафтса рассказали о возможных проблемах, связанных с заменой привычного штамма плесени в таких видах сыра, как бри и камамбер. Это может спровоцировать самые разные последствия, включая ухудшение качества и исчезновение самого продукта.

"Поскольку каждая плесень представляет собой стандартную версию друг друга, одна неприятная болезнь может уничтожить популяцию Penicillium camberti", — объяснили специалисты.

В производстве бри и камамбера применяется штамм плесени Penicillium camemberti, который отвечает за белую корочку и своеобразный сернистый вкус сыров. Однако в начале 2024 года французские исследователи предоставили данные, демонстрирующие, что значительное количество штаммов этого вида грибов исчезает. Это представляет угрозу генетическому разнообразию и может повысить уязвимость штамма Penicillium camemberti к изменениям окружающей среды, что в итоге спровоцирует его исчезновение.