Юрист назвала плюсы возможного запрета для алиментщиков азартных игр

Запрет азартных игр для должников по алиментам поможет им сохранить деньги, которые будут направлены на ребёнка. Об этом заявила юрист по семейным делам Анна Фролова.

"Должников по алиментам с каждым годом, к сожалению, всё больше и больше. Алиментного фонда у нас в стране нет. Страховок от неуплаты также не имеется. В связи с этим в первую очередь страдают несовершеннолетние", — подчеркнула юрист в беседе с телеканалом "360".

По словам Фроловой, склонные к злоупотреблению различными видами развлечений, в частности казино, могут растратить все средства, при этом задолженность по алиментам будет продолжать увеличиваться.

Также эксперт напомнила, что, если один из бывших супругов не выплачивает алименты, другой может обратиться в службу судебных приставов с соответствующим документом. Там начнут исполнительное производство, в рамках которого ежемесячно деньги будут перечисляться на счёт родителя, с которым проживает ребёнок. Если приставы установят официальное место работы должника, они направят исполнительный лист непосредственно в организацию, где он работает. После этого бухгалтерия будет вычитать сумму алиментов из заработной платы.

"Если вдруг гражданин уволился или перешёл на новую должность, у него возникает некий долг. То есть когда не с чего пополнять счета другого родителя, проживающего с ребёнком, родитель может написать в службу судебных приставов, которые могут собрать комиссию. Последняя вносит протокол об административном правонарушении", — добавила она.

Юрист подчеркнула, что за просрочку выплаты будут начисляться пени за каждый день. Кроме того, в случае злостной неуплаты алиментов должника могут посадить, но это крайняя мера. Важно отметить, что обязательства по выплатам не прекращаются ни при лишении родительских прав, ни при банкротстве. Долг будет продолжать увеличиваться до тех пор, пока не будет погашен, подытожила Фролова.