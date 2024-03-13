TikTok: Сенат США должен подумать о последствиях запрета соцсети для американцев

Сенат Конгресса США перед проведением голосования по законопроекту о возможном запрете социальной сети TikTok на территории страны должен держать в голове возможные последствия такого шага для 170 миллионов американцев и семи миллионов малых предприятий, использующих соцсеть. Об этом говорится в заявлении официального представителя TikTok.

"Мы надеемся, что Сенат примет во внимание факты, прислушается к своим избирателям и поймёт, какими будут последствия для экономики семи миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев, которые пользуются нашим сервисом", — передаёт телекомпания NBC.