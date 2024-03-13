TikTok: Сенат США должен подумать о последствиях запрета соцсети для американцев
Сенат Конгресса США перед проведением голосования по законопроекту о возможном запрете социальной сети TikTok на территории страны должен держать в голове возможные последствия такого шага для 170 миллионов американцев и семи миллионов малых предприятий, использующих соцсеть. Об этом говорится в заявлении официального представителя TikTok.
"Мы надеемся, что Сенат примет во внимание факты, прислушается к своим избирателям и поймёт, какими будут последствия для экономики семи миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев, которые пользуются нашим сервисом", — передаёт телекомпания NBC.
Разговоры о возможной блокировке соцсети TikTok в Штатах велись уже давно, однако сегодня Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, который позволит ввести запрет социальной сети на территории страны. Инициативу поддержали 352 члена нижней палаты. Против высказались 65 парламентариев. Теперь у компании ByteDance, владеющей этим сервисом, есть полгода на то, чтобы продать TikTok, иначе он будет запрещён.
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