В США конгрессмены поддержали законопроект о возможном запрете TikTok

Конгрессмены предложили дать компании ByteDance, владеющей неугодной Штатам соцсетью, полгода на то, чтобы продать TikTok, иначе он будет запрещён. Вынесённый на обсуждение законопроект преследует цель разрушить связи социальной сети со всеми организациями, которые контролируются Китаем.