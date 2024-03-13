В США конгрессмены поддержали законопроект о возможном запрете TikTok
Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект, который позволит запретить на территории страны социальную сеть TikTok. Трансляцию заседания американских законодателей проводит телеканал C-SPAN.
Конгрессмены предложили дать компании ByteDance, владеющей неугодной Штатам соцсетью, полгода на то, чтобы продать TikTok, иначе он будет запрещён. Вынесённый на обсуждение законопроект преследует цель разрушить связи социальной сети со всеми организациями, которые контролируются Китаем.
Инициативу поддержали 352 члена нижней палаты. Против высказались 65 парламентариев.
Напомним, инициатива о запрете структур, подконтрольных недружественным США государствам, является совместной разработкой членов Республиканской и Демократической партий и должна защитить граждан Штатов от зловредного воздействия иностранных приложений. Ранее голосование по законопроекту состоялось в комитете Палаты представителей по энергетике и торговле — его приняли единогласно.
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