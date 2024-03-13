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13 марта, 18:12

МИД Австрии высылает двух российских дипломатов

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщила газета Presse. По информации издания, они должны покинуть страну до вторника следующей недели.

"После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил ещё двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом", — рассказали в издании.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал выслать из страны европейских послов, которые отказались встретиться с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

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Shutterstock / Diego Grandi

Александра Мышляева
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