Захарова: Россию настораживает оскорбительная риторика Армении в адрес ОДКБ

Политика Армении может нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям республики с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что Москва насторожена оскорбительной риторикой армянской стороны в адрес ОДКБ.

"Нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и буквально насаждается армянскому обществу", — отметила дипломат, комментируя возможный выход Еревана из объединения.