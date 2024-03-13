Захарова: Россию настораживает оскорбительная риторика Армении в адрес ОДКБ
Политика Армении может нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям республики с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что Москва насторожена оскорбительной риторикой армянской стороны в адрес ОДКБ.
"Нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и буквально насаждается армянскому обществу", — отметила дипломат, комментируя возможный выход Еревана из объединения.
А ранее Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ. По его словам, Ереван выйдет из организации, если объединение не ответит на поднятые армянской стороной вопросы, касающиеся суверенности страны. Он отметил, что сегодня этот вопрос находится "на столе".
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