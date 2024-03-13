Посольство РФ: Вена не предъявила доказательств вины высылаемых дипломатов

"Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем", — написала пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале.