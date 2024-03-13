Посольство РФ: Вена не предъявила доказательств вины высылаемых дипломатов
Доказательства нарушений, якобы допущенных высылаемыми из Австрии российскими дипломатами, не были предоставлены, дальнейшая деградация двусторонних отношений полностью на совести Вены. Возмущение решением МИД страны высказало российское посольство.
"Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем", — написала пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале.
В посольстве предупредили Вену о решительном ответе Москвы, который "не может вызывать никаких сомнений".
Напомним, МИД Австрии высылает двух российских дипломатов "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом". Они должны покинуть страну до вторника следующей недели.
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