Эксперт объяснил пользу для граждан и бизнеса от налога для богатых

Прогрессивное налогообложение, работу по которому Министерству финансов поручил президент Владимир Путин, расширит возможности России по социальному финансированию. Ранее эта инициатива не получала развития, потому что ситуация не диктовала необходимости таких поступлений в бюджет и предложения по увеличению налогов для обеспеченных граждан не имели достаточно оснований.

"Как заявил наш президент, эти изменения должны иметь комплексный характер, они не должны быть направлены на исключительно повышение уровня налогообложения. Они должны ещё и расширить определённые льготы и преференции как для граждан, так и для бизнеса", — объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков.

По его словам, главная цель изменений налогового законодательства — сокращение социального неравенства. Но если только повышать налоги, не вводя льготы, не увеличивая налоговые вычеты, положительного эффекта это иметь не будет.