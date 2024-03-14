Названа предварительная причина крушения вертолёта Ми-8 с вахтовиками на Колыме

Предварительной причиной крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области является неисправность двигателя. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Предварительно, перевозчик "Дальнереченск Авиа" перевозил работников золоторудного месторождения по маршруту посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан, на борту было 17 вахтовиков и три члена экипажа. Падение произошло в 75 километрах от посёлка Эвенск Северо-Эвенского района.

К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолёта из аэропорта Магадан, а также наземная техника. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", прокуратура поставила его ход на контроль. Также будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полётов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.