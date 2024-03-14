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14 марта, 02:55

Названа предварительная причина крушения вертолёта Ми-8 с вахтовиками на Колыме

Прокуратура: Неисправность двигателя могла стать причиной падения Ми-8 на Колыме

Предварительной причиной крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области является неисправность двигателя. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Предварительно, перевозчик "Дальнереченск Авиа" перевозил работников золоторудного месторождения по маршруту посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан, на борту было 17 вахтовиков и три члена экипажа. Падение произошло в 75 километрах от посёлка Эвенск Северо-Эвенского района.

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К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолёта из аэропорта Магадан, а также наземная техника. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", прокуратура поставила его ход на контроль. Также будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полётов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.

О крушении вертолёта Ми-8 стало известно в ночь на 14 марта. Всё произошло в районе Кварцевой горы Магаданской области. Предварительно, погиб один человек, ещё двое пострадали.

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heli-fly.ru

Артур Лапсаков
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