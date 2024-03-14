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14 марта, 03:51

При взрыве в учебном центре ФБР в Калифорнии пострадало 16 офицеров спецназа

Обстановка на месте взрыва в учебном центре ФБР. Обложка © X / KTLA

Обстановка на месте взрыва в учебном центре ФБР. Обложка © X / KTLA

По меньшей мере 16 офицеров спецназа пострадало в результате взрыва, произошедшего во время учений по разминированию в военно-учебном центре округа Ориндж Южной Калифорнии. Об этом сообщили американские СМИ.

Тринадцать человек доставлены в больницу с болью в ушах и головокружением, двое получили ранения, а одному пострадавшему потребуется операция на ноге.

Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает детали инцидента.

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Артур Лапсаков
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