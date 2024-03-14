Стало известно о планах элитных украинских военных захватить Верховную раду

Стали известны подробности переписки военнослужащих элитных украинских подразделений, недовольных политикой Киева. Они обсуждают захват Верховной рады, информировало РИА "Новости" со ссылкой на сообщения из закрытого ресурса, полученные российскими специалистами.

"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определённый момент захватить ВР", — считает один из заговорщиков.

"Должна быть поддержка военных. <...> Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", — написал другой.

"Когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные, — они автоматически занимают нужную сторону", — отметил ещё один собеседник.