Санкции против РФ абсолютно провалились, а финансовые элиты на Западе хотят возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Киева. Об этом говорится в материале для немецкого журнала Focus.

"Всё указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с [президентом России] Владимиром Путиным", — написал автор статьи, журналист Габор Штайнгарт.

В качестве аргументов обозреватель приводит несколько предпосылок, среди которых материальное истощение Украины, провал антироссийских санкций, внутренние противоречия в западных политических кругах, делающие невозможными дальнейшие поставки оружия Киеву, а также желание иностранного бизнеса вернуться на российский рынок. Также в материале подчёркивается, что лидер РФ может быть доволен ходом истории после начала конфликта на Украине, так как у страны появились новые партнёры, покупатели сырья и новые территории.

"А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью", — заключил Штайнгарт.