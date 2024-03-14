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14 марта, 06:03

В Германии заговорили о стремлении Запада возобновить торговые связи с Россией

Focus: Нерешительность Запада привела к укреплению российской экономики

Санкции против РФ абсолютно провалились, а финансовые элиты на Западе хотят возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Киева. Об этом говорится в материале для немецкого журнала Focus.

"Всё указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с [президентом России] Владимиром Путиным", — написал автор статьи, журналист Габор Штайнгарт.

В качестве аргументов обозреватель приводит несколько предпосылок, среди которых материальное истощение Украины, провал антироссийских санкций, внутренние противоречия в западных политических кругах, делающие невозможными дальнейшие поставки оружия Киеву, а также желание иностранного бизнеса вернуться на российский рынок. Также в материале подчёркивается, что лидер РФ может быть доволен ходом истории после начала конфликта на Украине, так как у страны появились новые партнёры, покупатели сырья и новые территории.

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"А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью", — заключил Штайнгарт.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США должны стремиться к нормализации отношений с Россией. Эксперт считает, что это поможет избежать глобального конфликта.

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Иван Косицын
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