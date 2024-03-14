В Петербурге задержали подростка, подменявшего номера для колл-центров с Украины

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из мошеннических колл-центров, находящихся на Украине. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские колл-центры. Видео © Telegram / "Ирина Волк"

Волк дополнила, что 16-летний парень увидел вакансию в Даркнете, зарплату подросток получал каждый месяц в криптовалюте.

"Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских колл-центров", — подчеркнула представитель МВД России в телеграм-канале.

По словам Волк, в Петербурге подозреваемый снимал однокомнатную квартиру, куда организаторы преступной группировки с помощью курьера доставили ему необходимое оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт и ноутбук с программным обеспечением, которое позволяет делать звонки через Интернет. Представитель МВД пояснила, что для сохранения тайны парень каждую неделю менял съёмные квартиры и один раз в сутки менял сим-карты.

В итоге правоохранителям удалось выйти ещё на двух соучастников, которые выполняли функции системных администраторов. Все они работали на схожих условиях. Старший злоумышленник каждую неделю получал из Москвы около трёх тысяч сим-карт, которые распределял между сообщниками, уточнила Волк. На них было заведено несколько уголовных дел, которые сейчас соединили в одно производство. Троих молодых людей заключили под стражу.