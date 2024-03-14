Вырванная стела и "летающие" люди: На Камчатке разбушевался крупнейший с начала года циклон

В Петропавловске-Камчатском прямо сейчас бушует сильнейший с начала года циклон: стихия портит имущество, разбивает окна и разбрасывает мусорные баки. На видео — то, как непогода свирепствует на восточном побережье региона.

Например, на одной из развязок рухнула стела, посвящённая городу, а в других районах ветер погнул светофоры и дорожные знаки, разбросал уличные скамейки. А одного из местных жителей, решившего выгулять собаку при таких погодных условиях, чуть не унесло восвояси.

Не обошлось и без массовых ДТП, пишет kp.ru. Так, на трассе Морпорт – Аэропорт столкнулись не менее десяти автомобилей, на данный момент на опасном участке работают сотрудники ГИБДД.

Тем временем на юге Камчатского края, сообщают синоптики, — пятиметровые волны и ветер скоростью до 40 метров в секунду, что классифицируется как ураган. Непогода также сказалась на работе аэропорта краевой столицы, где не смогли сесть рейсы из Владивостока и Москвы.