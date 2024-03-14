Вырванная стела и "летающие" люди: На Камчатке разбушевался крупнейший с начала года циклон
На побережье Камчатки разбушевался сильный циклон
Стела на въезде в Петропавловск-Камчатский, упавшая из-за ураганного ветра. Обложка © Telegram / "Камчатский север"
В Петропавловске-Камчатском прямо сейчас бушует сильнейший с начала года циклон: стихия портит имущество, разбивает окна и разбрасывает мусорные баки. На видео — то, как непогода свирепствует на восточном побережье региона.
Обстановка в Петропавловске-Камчатском на фоне сильного ветра. Видео © Telegram / "Комсомольская правда: KP.RU" / "Инцидент Камчатка"
Например, на одной из развязок рухнула стела, посвящённая городу, а в других районах ветер погнул светофоры и дорожные знаки, разбросал уличные скамейки. А одного из местных жителей, решившего выгулять собаку при таких погодных условиях, чуть не унесло восвояси.
Не обошлось и без массовых ДТП, пишет kp.ru. Так, на трассе Морпорт – Аэропорт столкнулись не менее десяти автомобилей, на данный момент на опасном участке работают сотрудники ГИБДД.
Тем временем на юге Камчатского края, сообщают синоптики, — пятиметровые волны и ветер скоростью до 40 метров в секунду, что классифицируется как ураган. Непогода также сказалась на работе аэропорта краевой столицы, где не смогли сесть рейсы из Владивостока и Москвы.
Ранее жителей некоторых районов Камчатки предупредили о лавинной опасности. По данным спасателей, сход снега из-за прихода циклона прогнозировался в горных районах Быстринского и Усть-Камчатского районов.