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14 марта, 08:31

Железа хватит или у нас купите? В РФ иронично ответили Латвии на желание опустить "занавес"

Захарова усомнилась, что Прибалтике "хватит железа" на создание занавеса для РФ

Столица Латвии Рига. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Silas Stein

Столица Латвии Рига. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Silas Stein

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила премьер-министру Латвии Эвике Силине, которая предрекла "железный занавес" между Россией и Прибалтикой.

"Железа хватит или будут у России покупать?" — ответила ей дипломат.

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Напомним, ранее Эвика Силиня выразила уверенность, что в будущем страны Прибалтики и Россию разделит "железный занавес". При этом она затруднилась сказать, что именно из себя будет представлять разделительная линия, и признала, что её стране "пока не удалось обеспечить независимость" от нефти и газа из России.

Александра Вишнякова
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