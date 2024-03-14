Железа хватит или у нас купите? В РФ иронично ответили Латвии на желание опустить "занавес"
Захарова усомнилась, что Прибалтике "хватит железа" на создание занавеса для РФ
Столица Латвии Рига. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Silas Stein
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила премьер-министру Латвии Эвике Силине, которая предрекла "железный занавес" между Россией и Прибалтикой.
"Железа хватит или будут у России покупать?" — ответила ей дипломат.
Напомним, ранее Эвика Силиня выразила уверенность, что в будущем страны Прибалтики и Россию разделит "железный занавес". При этом она затруднилась сказать, что именно из себя будет представлять разделительная линия, и признала, что её стране "пока не удалось обеспечить независимость" от нефти и газа из России.