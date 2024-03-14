Помощница Касаткиной рассказала о последних днях жизни народной артистки
Наталия Касаткина в последние дни жизни готовила балетную программу к юбилею
Наталия Касаткина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Почти до последних дней жизни народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина посещала репетиции и усиленно готовила балетную программу к своему 90-летию в Большом театре. Об этом рассказала её помощница Валентина Бурьянова.
"Мы планировали новый спектакль "Пушкин", который давно танцевали и сейчас собирались реанимировать. Вся работа сейчас была посвящена именно этому", — поделилась помощница Касаткиной в беседе с телеканалом "Звезда".
По её словам, великий русский поэт был родственной душой для Касаткиной, балетмейстер очень любила его творчество и даже назвала собаку Пушкин. В Петербурге Касаткина всегда первым делом ходила в дом-музей поэта. Бурьянова назвала усопшую жемчужиной русского балета и отметила, что её уход просто невосполним.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла на 90-м году жизни. Причины её смерти не уточняются, информация о дате и месте прощания с актрисой будет опубликована позднее. Наталия Касаткина — советская и российская артистка балета и балетмейстер, солистка Большого театра (1954–1976). Начиная с 1977 года и до конца жизни вместе с мужем — танцовщиком Владимиром Василёвым — руководила Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.