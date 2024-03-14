Помощница Касаткиной рассказала о последних днях жизни народной артистки

Почти до последних дней жизни народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина посещала репетиции и усиленно готовила балетную программу к своему 90-летию в Большом театре. Об этом рассказала её помощница Валентина Бурьянова.

"Мы планировали новый спектакль "Пушкин", который давно танцевали и сейчас собирались реанимировать. Вся работа сейчас была посвящена именно этому", — поделилась помощница Касаткиной в беседе с телеканалом "Звезда".

По её словам, великий русский поэт был родственной душой для Касаткиной, балетмейстер очень любила его творчество и даже назвала собаку Пушкин. В Петербурге Касаткина всегда первым делом ходила в дом-музей поэта. Бурьянова назвала усопшую жемчужиной русского балета и отметила, что её уход просто невосполним.