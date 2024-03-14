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14 марта, 09:32

Песков увидел в реакции Запада на интервью Путина умышленное искажение контекста

В Кремле сочли реакцию американских властей на интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву "преднамеренным искажением контекста". Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг, 14 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года", — отметил он.

Как отреагировал Запад на последнее предупреждение Путина
Как отреагировал Запад на последнее предупреждение Путина

Как уже сообщал Life.ru, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне. По его словам, у Москвы оружие более современное, чем у других стран. При этом российский лидер отметил, что государство прибегнет к ядерному потенциалу только тогда, когда под сомнением будет стоять существование, суверенитет и независимость РФ.

Обложка ©

Пресс-служба президента РФ / ТАСС / Гавриил Григоров

Марина Калегина
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