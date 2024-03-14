Песков увидел в реакции Запада на интервью Путина умышленное искажение контекста

В Кремле сочли реакцию американских властей на интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву "преднамеренным искажением контекста". Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг, 14 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года", — отметил он.