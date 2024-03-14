Мощный пожар охватил крышу многоквартирного дома в центре Ярославля
В центре Ярославля загорелся многоквартирный дом. В настоящее время площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
В центре Ярославля загорелась сталинка. Видео © Telegram / "76.ru Ярославль онлайн"
По данным ведомства, пожар начался на крыше пятиэтажного дома на проспекте Ленина, 18/50, около 11:27 по московскому времени. Сейчас на месте работают 76 спасателей и 23 единицы техники. Информации о пострадавших пока не поступало. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба надзорного органа.
Ранее Life.ru сообщал, что семья с шестилетним ребёнком погибла в результате пожара в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.
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