Мощный пожар охватил крышу многоквартирного дома в центре Ярославля

В центре Ярославля загорелся многоквартирный дом. В настоящее время площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

В центре Ярославля загорелась сталинка. Видео © Telegram / "76.ru Ярославль онлайн"

По данным ведомства, пожар начался на крыше пятиэтажного дома на проспекте Ленина, 18/50, около 11:27 по московскому времени. Сейчас на месте работают 76 спасателей и 23 единицы техники. Информации о пострадавших пока не поступало. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба надзорного органа.