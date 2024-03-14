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14 марта, 11:49

Назван простой метод, который поможет избежать образования камней в почках

Врач Козина: 1,5 литра воды ежедневно помогут избежать появления камней в почках

Количество пациентов с заболеваниями почечной системы составляет порядка 10% всего населения земли. Для того чтобы не попасть в их число, существует довольно простой, но действенный рецепт — пить достаточное количество воды. Об этом рассказала врач-нефролог Ольга Козина.

"Минимальная рекомендуемая норма в сутки для здорового человека — 1,5 литра, для пациента с мочекаменной болезнью — не менее 2,5 литра, за исключением пациентов с сердечной недостаточностью", — советует Козина в беседе с РИАМО.

Врач добавила, что пить жидкость надо равномерно в течение всего дня. Помимо того, она посоветовала ограничить употребление продуктов, богатых оксалатами и пуринами. Также рекомендуется включать в рацион больше фруктов, овощей и зерновых продуктов.

"Поможет и "нормализация" образа жизни. Борьба с ожирением или гипертензией может снизить риски образования камней", заключила врач.

Названо два симптома, которые могут указывать на рак почек
Названо два симптома, которые могут указывать на рак почек

Ранее были названы лекарства – убийцы почек, которые есть в каждой аптечке. По словам медиков, частый или бесконтрольный приём некоторых таблеток может подорвать здоровье органа. В зоне риска находятся пожилые люди, а также страдающие диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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