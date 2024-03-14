Назван простой метод, который поможет избежать образования камней в почках

Количество пациентов с заболеваниями почечной системы составляет порядка 10% всего населения земли. Для того чтобы не попасть в их число, существует довольно простой, но действенный рецепт — пить достаточное количество воды. Об этом рассказала врач-нефролог Ольга Козина.

"Минимальная рекомендуемая норма в сутки для здорового человека — 1,5 литра, для пациента с мочекаменной болезнью — не менее 2,5 литра, за исключением пациентов с сердечной недостаточностью", — советует Козина в беседе с РИАМО.

Врач добавила, что пить жидкость надо равномерно в течение всего дня. Помимо того, она посоветовала ограничить употребление продуктов, богатых оксалатами и пуринами. Также рекомендуется включать в рацион больше фруктов, овощей и зерновых продуктов.

"Поможет и "нормализация" образа жизни. Борьба с ожирением или гипертензией может снизить риски образования камней", — заключила врач.