В Краснодаре активисты из патриотического общественного движения "Отряды Путина" сожгли чучело президента США Джо Байдена на Масленицу. Как сообщает РИА "Новости", чучело с наклеенным на него листом с портретом Байдена подожгли с криками: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"

"Вчера Владимир Владимирович [Путин] по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из "Отряда Путина" поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!" — сказала одна из участниц движения.

В Краснодаре сожгли на Масленицу чучело Байдена. Обложка © Telegram / Гуд Афтенун | Новости