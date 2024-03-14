В Краснодаре активисты сожгли на Масленицу чучело Байдена и назвали его главным вампиром мира
В Краснодаре активисты сожгли на Масленицу чучело Байдена
В Краснодаре активисты из патриотического общественного движения "Отряды Путина" сожгли чучело президента США Джо Байдена на Масленицу. Как сообщает РИА "Новости", чучело с наклеенным на него листом с портретом Байдена подожгли с криками: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"
"Вчера Владимир Владимирович [Путин] по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из "Отряда Путина" поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!" — сказала одна из участниц движения.
В Краснодаре сожгли на Масленицу чучело Байдена. Обложка © Telegram / Гуд Афтенун | Новости
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву отметил, что у политических элит Запада есть привычка "набивать брюхо человеческой плотью". Глава государства спрогнозировал конец этой эпохи, заявив, что "бал вампиров заканчивается".
Telegram / Гуд Афтенун | Новости