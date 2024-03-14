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14 марта, 10:44

В Твери огромная многоэтажка как спичка вспыхнула из-за битума

В Твери огонь полностью охватил недостроенную многоэтажку

В Твери прямо сейчас горит недостроенное жилое многоэтажное здание на Бурашевском шоссе. По данным SHOT, причиной пожара стал загоревшийся битум. Судя по видео, здание буквально вспыхнуло как спичка.

Место пожара в Твери. Видео © SHOT

На месте работают экстренные службы. Несмотря на всю силу пожара, никто не пострадал.

Пожар на высоте 11 тыс. метров: На рейсе "Аэрофлота" загорелся платёжный терминал
Пожар на высоте 11 тыс. метров: На рейсе "Аэрофлота" загорелся платёжный терминал

Ранее в центре Ярославля загорелся многоквартирный дом, площадь огня превысила тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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