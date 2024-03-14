В Твери огромная многоэтажка как спичка вспыхнула из-за битума
В Твери огонь полностью охватил недостроенную многоэтажку
В Твери прямо сейчас горит недостроенное жилое многоэтажное здание на Бурашевском шоссе. По данным SHOT, причиной пожара стал загоревшийся битум. Судя по видео, здание буквально вспыхнуло как спичка.
Место пожара в Твери. Видео © SHOT
На месте работают экстренные службы. Несмотря на всю силу пожара, никто не пострадал.
Ранее в центре Ярославля загорелся многоквартирный дом, площадь огня превысила тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.
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