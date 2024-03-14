Россия внесла в чёрный список 227 граждан США, в том числе бывшего посла Салливана

Россия закрывает въезд ещё для 227 граждан США, в том числе для бывшего американского посла в нашей стране Джона Салливана. Об этом сообщается в четверг, 14 марта, на сайте внешнеполитического ведомства. Все лица из обновлённого чёрного списка причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлечённых в антироссийские акции.

Среди 227 фамилий в списке фигурируют американские чиновники и госслужащие, в том числе заместители министров финансов и энергетики, а также глава аппарата вице-президента США. В перечне много членов научного сообщества — сотрудники и профессора ведущих американских университетов, социологи и политологи, в том числе часто мелькающие в СМИ. Есть в списке и журналисты, например обозреватель издания "Вашингтон пост" Эллен Накашима, а ещё — представители бизнеса, в том числе исполнительный директор американской аэрокосмической компании Capella Space. Несколько фамилий, опубликованных на сайте российского МИД, связаны с военизированными структурами, в их числе создатель ЧВК "Блэкуотер" Альфред Кларк.

"Расширение российского "стоп-листа" имеет целью, помимо прочего, закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор", — сообщили на Смоленской площади.