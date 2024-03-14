ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Орловской областью. Попытка атаки ВСУ на российский регион произошла в 13.20 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее сегодня ночью, 14 марта, 14 украинских беспилотников было ерехвачено и уничтожено в двух регионах России: дежурные средства ПВО работали в Белгородской (11 дронов) и Курской (три дрона) областях.
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