ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Орловской областью. Попытка атаки ВСУ на российский регион произошла в 13.20 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Стало известно, сколько украинских беспилотников превратились в пепел с начала СВО

Стало известно, сколько украинских беспилотников превратились в пепел с начала СВО

А ранее сегодня ночью, 14 марта, 14 украинских беспилотников было ерехвачено и уничтожено в двух регионах России: дежурные средства ПВО работали в Белгородской (11 дронов) и Курской (три дрона) областях.