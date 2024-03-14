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14 марта, 10:42

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Орловской областью. Попытка атаки ВСУ на российский регион произошла в 13.20 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", — говорится в сообщении ведомства.

Стало известно, сколько украинских беспилотников превратились в пепел с начала СВО
Стало известно, сколько украинских беспилотников превратились в пепел с начала СВО

А ранее сегодня ночью, 14 марта, 14 украинских беспилотников было ерехвачено и уничтожено в двух регионах России: дежурные средства ПВО работали в Белгородской (11 дронов) и Курской (три дрона) областях.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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