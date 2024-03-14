Договор дороже денег: Россиянам рассказали, как правильно давать в долг, чтобы вернули

Сложно найти человека, у которого друзья и знакомые никогда не просили денег в долг. Эта услуга несёт в себе определённый риск, поэтому важно соблюдать необходимые формальности, чтобы не потерять средства. Так, при займе свыше десяти тысяч рублей рекомендуется составить расписку, говорит юрист Илья Русяев.

"При займе свыше десяти тысяч рублей обязательно требуйте от заёмщика расписку. Она имеет юридическую силу и может быть использована в качестве доказательства при разбирательстве в суде в случае невозврата долга. В расписке должны быть указаны полные данные сторон сделки — ФИО, паспортные данные заимодавца и заёмщика", — рассказал юрист в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, что также нужно чётко обозначить дату, до которой долг должен быть возвращён. Если же речь идёт о крупной сумме (более 150 тысяч рублей), специалист рекомендует заключить полноценный договор займа, где были бы прописаны все условия, в том числе сроки, порядок уплаты процентов, штрафы за просрочку, возможность досрочного истребования всей суммы. По словам Русяева, фиксированный штраф или повышенные проценты в случае просрочки будут мотивировать должника к своевременному погашению.