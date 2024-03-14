Политолог посмеялся над фантазиями латвийского премьера о железном занавесе

Заявления о том, что в будущем страны Прибалтики и Россию разделит железный занавес , выдают в премьере Латвии Эвике Силине несостоявшуюся пациентку психиатра. Так считает политолог и историк Армен Гаспарян. По мнению собеседника Life.ru, в современном мире железный занавес можно устроить только для отдельно взятого латышского политика, забрав у неё смартфон или удалив из него все соцсети, мессенджеры и интернет-браузер.

"Я не понимаю, какой железный занавес они собираются вот сейчас построить? Вот при нынешних реалиях в информационном пространстве как они это себе представляют? Что они понимают под понятием железный занавес? Потому что раньше он состоял в том числе из информационной блокады. Каким образом они собираются сделать это сейчас, расскажите мне? То, что они заблокировали у себя на территории страны вещание российских телеканалов, — это не означает полную блокировку информации. Те, кому нужно, те кому это интересно, замечательным образом всю информацию получают", — рассуждает Гаспарян.