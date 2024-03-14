Тело пенсионерки без головы нашли в Нижегородской области
СК: В Ветлуге Нижегородской области нашли тело 69-летней женщины без головы
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области
В городе Ветлуге Нижегородской области накануне нашли тело 69-летней женщины без головы. По данным регионального управления СК, труп лежал возле её дома.
Нижегородские следователи работают в доме пенсионерки, которую нашли без головы. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области
"Следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Нижегородской области по факту обнаружения тела пенсионерки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", — отметили в ведомстве.
В региональной прокуратуре уточнили, что из дома погибшей украли старинные вещи. Сейчас правоохранители разыскивают убийцу.
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье нашли пенсионерку с простреленной головой. Совершить расправу мог газовщик, когда пристреливал свой карабин для охоты на медведя.