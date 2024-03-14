Тело пенсионерки без головы нашли в Нижегородской области

В городе Ветлуге Нижегородской области накануне нашли тело 69-летней женщины без головы. По данным регионального управления СК, труп лежал возле её дома.

Нижегородские следователи работают в доме пенсионерки, которую нашли без головы. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

"Следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Нижегородской области по факту обнаружения тела пенсионерки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", — отметили в ведомстве.

В региональной прокуратуре уточнили, что из дома погибшей украли старинные вещи. Сейчас правоохранители разыскивают убийцу.