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14 марта, 12:21

ВС РФ ликвидировали мечтавшего сплясать с саблями на крыше Кремля Танцора из ВСУ

Боец ВСУ с позывным Танцор Николай Томайчук. Видео © Telegram / Александр Семченко

Боец ВСУ с позывным Танцор Николай Томайчук. Видео © Telegram / Александр Семченко

Бойцы ВС России ликвидировали солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Томайчука с позывным Танцор, который мечтал станцевать на крыше Кремля с саблями. Об этом сообщил городской совет украинского города Каменец-Подольского (Хмельницкая область) в соцсети.

Боец ВСУ с позывным Танцор Николай Томайчук заявил, что хочет станцевать на крыше Кремля. Видео © Telegram / Александр Семченко

"Николай Томайчук, позывной Танцор <...> Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлёвском мавзолее", — указано в сообщении.

Уточняется, что Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении. Позывной Танцор он получил из-за профессии хореографа. Кроме того, уточняется, что Томайчук был актёром.

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А ранее Life.ru рассказывал, что лидера французских неонацистов ликвидировали под Авдеевкой. По некоторым данным, Сезар Ожаром работал на спецслужбы Франции.

Дарья Нарыкова
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