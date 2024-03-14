ВС РФ ликвидировали мечтавшего сплясать с саблями на крыше Кремля Танцора из ВСУ

Бойцы ВС России ликвидировали солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Томайчука с позывным Танцор, который мечтал станцевать на крыше Кремля с саблями. Об этом сообщил городской совет украинского города Каменец-Подольского (Хмельницкая область) в соцсети.

Боец ВСУ с позывным Танцор Николай Томайчук заявил, что хочет станцевать на крыше Кремля. Видео © Telegram / Александр Семченко

"Николай Томайчук, позывной Танцор <...> Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлёвском мавзолее", — указано в сообщении.

Уточняется, что Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении. Позывной Танцор он получил из-за профессии хореографа. Кроме того, уточняется, что Томайчук был актёром.