Родителям объяснили, что сказать подростку, который стесняется своей внешности

Переходный возраст — важный период в жизни каждого подростка, это время приближения к взрослой жизни, которое сопровождается гормональными изменениями. У ребёнка меняется поведение, эмоции становятся сложнее и порой пугают новизной. Но самое заметное и неожиданное — это то, что меняется тело и внешность. О том, как родители могут помочь подростку в этот непростой период, рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Анна Шавырина.

"Самое обидное для подростка — это то, что меняется внешность. И ладно бы эти изменения были быстрыми: проснулись утром, а уже красивые, как с обложки, но нет — то нос внезапно на пол-лица, то уши торчат, то тело маленькое. И как подростку с этим справиться? Конечно, он обращается к взрослым, мнению которых доверяет", — объясняет эксперт в разговоре с RuNews24.

По словам психолога, родителям следует объяснить ребёнку, что это временное явление и у всех оно происходит по-разному, а значит, говорить о том, какой будет его внешность, пока что рано. Шавырина советует поддержать подростка, научить заботиться о своей внешности и при необходимости посетить специалиста, чтобы подобрать средства по уходу за кожей, упражнения для тела, одежду и причёску с целью подчеркнуть природную красоту, а не скрыть недостатки.

Психолог уверена, что разговор с родителями, которые понимают своего ребёнка, поможет ему осознать и пережить этот период, даст возможность сосредоточить своё внимание на других важных вещах.