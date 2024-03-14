"Огонь!": В МИД России восхитились песней сербских рокеров о Путине
Захарова оценила клип рок-группы "Джепови" о Путине: Сербы огонь
Кадр из клипа рок-группы "Джепови" на песню "Долази Владимир". Обложка © Telegram / Русский дом в Белграде
Сербская рок-группа "Джепови" выпустила клип на песню "Долази Владимир" ("Наступает время Владимира"), которая посвящена президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на новый релиз и кратко, но ёмко высказала о нём своё мнение.
Рок-группа "Джепови" выпустила клип на песню о Путине "Долази Владимир" ("Наступает время Владимира"). Видео © Telegram / Русский дом в Белграде
"Сербы огонь!" — написала официальный представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.
Клип на песню "Долази Владимир" был снят при поддержке Русского дома в Белграде. По словам лидера коллектива Владимира Нишевича, Путин пользуется огромной популярностью среди жителей Сербии. Музыкант добавил, что сербы внимательно следят за событиями в мире и разделяют ценности россиян. По словам лидера рок-группы, "сербы и русские — братья навсегда".
А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Владимира Путина. В частности, около 45–50 тысяч русскоговорящих украинцев, проживающих в республике, позитивно настроены насчёт лидера России.