"Огонь!": В МИД России восхитились песней сербских рокеров о Путине

Сербская рок-группа "Джепови" выпустила клип на песню "Долази Владимир" ("Наступает время Владимира"), которая посвящена президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на новый релиз и кратко, но ёмко высказала о нём своё мнение.

Рок-группа "Джепови" выпустила клип на песню о Путине "Долази Владимир" ("Наступает время Владимира"). Видео © Telegram / Русский дом в Белграде

"Сербы огонь!" — написала официальный представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.

Клип на песню "Долази Владимир" был снят при поддержке Русского дома в Белграде. По словам лидера коллектива Владимира Нишевича, Путин пользуется огромной популярностью среди жителей Сербии. Музыкант добавил, что сербы внимательно следят за событиями в мире и разделяют ценности россиян. По словам лидера рок-группы, "сербы и русские — братья навсегда".