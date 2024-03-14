Россияне раскрыли, где черпают кулинарное вдохновение и новые рецепты

Больше половины россиян (60%) учатся готовить с помощью контента из соцсетей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого соцсетью "Одноклассники" и Lady Mail.ru (проект VK), в котором участвовало около 3000 пользователей по всей стране.

Так, больше половины соотечественников рассказали, что смотрят обучающие видео и пошаговые рецепты в тематических группах, а также у блогеров или в ленте соцсетей. Ещё 38% респондентов отметили, что учатся готовить по рецептам друзей или родственников. При этом новые рецепты и вдохновение россияне преимущественно (54%) также черпают из соцсетей. Однако почти четверть опрошенных (22%) предпочитают кулинарить самостоятельно, а 18% — пользоваться специализированными книгами с рецептами. И только 6% россиян признались, что готовят исключительно по старым рецептам и не развивают свои кулинарные навыки.

"Одноклассники" и Lady Mail.ru также выяснили, чем именно россияне предпочитают завтракать. Так, большинство респондентов (57%) готовят элементарные блюда, например хлопья с молоком или яичницу-глазунью. Ещё 24% любят завтракать блюдами посложнее, к примеру тостами с авокадо. А 13% опрошенных, как выяснилось, вообще не едят по утрам, ещё 6% заявили, что завтракают обычно вне дома.