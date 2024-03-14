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14 марта, 13:06

Сырский заявил о начале ротации ВСУ на Запорожском направлении

Вооружённые силы Украины начали ротацию на Запорожском направлении. Об этом днём в четверг, 14 марта, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сырского, такой шаг "позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние украинских военных".

Ротация — регулярная замена подразделений или частей, которые выполняют задачи в тяжёлых или неблагоприятных условиях.

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Ранее назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области строится "крепость". Как утверждает чиновник, всё будет выполнено по современным стандартам.

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Telegram / Сирський

Никита Осипов
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