Сырский заявил о начале ротации ВСУ на Запорожском направлении

Вооружённые силы Украины начали ротацию на Запорожском направлении. Об этом днём в четверг, 14 марта, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сырского, такой шаг "позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние украинских военных".

Ротация — регулярная замена подразделений или частей, которые выполняют задачи в тяжёлых или неблагоприятных условиях.