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14 марта, 11:08

Киевские власти сообщили о ежедневном строительстве "крепости" в Запорожской области

Киевский глава Запорожской области Фёдоров: В регионе строится крепость

Строительство "крепости" в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Обложка © Telegram / "Іван Федоров / Запорізька обл"

Строительство "крепости" в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Обложка © Telegram / "Іван Федоров / Запорізька обл"

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области строится "крепость", заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров. Как утверждает чиновник, всё будет выполнено по современным стандартам.

Строительство "крепости" в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Фото © Telegram / "Іван Федоров / Запорізька обл"

Строительство "крепости" в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Фото © Telegram / "Іван Федоров / Запорізька обл"

"Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость. Сверхпрочные железобетонные конструкции, сплошная линия минно-взрывных заграждений, разнообразные препятствия из колючей проволоки — именно такой современный подход к построению фортификационных сооружений", — написал Фёдоров.

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По его словам, сооружения будут призваны защитить украинских военнослужащих и максимально замедлить продвижение ВС РФ.

Напомним, правительство Украины выделило 34 миллиона долларов на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Иван Фёдоров отметил, что это рекордная сумма и работы планируется выполнить в кратчайшие сроки.

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Матвей Константинов
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