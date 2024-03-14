Киевские власти сообщили о ежедневном строительстве "крепости" в Запорожской области

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области строится "крепость", заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров. Как утверждает чиновник, всё будет выполнено по современным стандартам.

Строительство "крепости" в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Фото © Telegram / "Іван Федоров / Запорізька обл"

"Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость. Сверхпрочные железобетонные конструкции, сплошная линия минно-взрывных заграждений, разнообразные препятствия из колючей проволоки — именно такой современный подход к построению фортификационных сооружений", — написал Фёдоров.

По его словам, сооружения будут призваны защитить украинских военнослужащих и максимально замедлить продвижение ВС РФ.