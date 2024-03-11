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11 марта, 17:22

Зеленский: Киев строит три линии обороны протяжённостью 2 тысячи километров

Украина начала сооружение трёх фортификационных линий протяжённостью две тысячи километров. Об этом заявил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Важная тема — фортификация. Отчёт премьер-министра [Украины] Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяжённостью 2000 километров — масштабная задача", — говорится в сообщении.

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Недавно появилась информация о том, что Украина потратит $34 млн на строительство укреплений в Запорожской области. Кроме того, генерал ВСУ Кривонос заметил, что властями Незалежной уделяется недостаточно внимания возведению фортификаций. Life.ru, кстати, объяснял, почему Киев строит свои оборонительные сооружения по тендерам, а все оборонительные постройки за пределами Авдеевки представляют лишь рудиментарные земляные укрепления.

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ТАСС / Zuma

Владимир Озеров
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