Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам в мае

Президент России Владимир Путин предложил провести совместное заседание Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в мае этого года. Соответствующее заявление прозвучало на совещании главы государства с Правительством РФ.

"Предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов", — указал Путин.

Российский лидер попросил правительство до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.