Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам в мае
Президент России Владимир Путин предложил провести совместное заседание Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в мае этого года. Соответствующее заявление прозвучало на совещании главы государства с Правительством РФ.
"Предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов", — указал Путин.
Российский лидер попросил правительство до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.
Также Путин в ходе совещания с Правительством РФ по реализации идей, озвученных в Послании Федеральному Собранию, заявил, что инфляция в России сокращается. По словам главы государства, только за первые две недели марта показатели роста цен ушли в ноль.
ТАСС / Михаил Метцель