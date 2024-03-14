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14 марта, 14:09

Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам в мае

Президент России Владимир Путин предложил провести совместное заседание Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в мае этого года. Соответствующее заявление прозвучало на совещании главы государства с Правительством РФ.

"Предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов", — указал Путин.

Российский лидер попросил правительство до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.

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Также Путин в ходе совещания с Правительством РФ по реализации идей, озвученных в Послании Федеральному Собранию, заявил, что инфляция в России сокращается. По словам главы государства, только за первые две недели марта показатели роста цен ушли в ноль.

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ТАСС / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
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