"Серьёзный вызов": В НАТО озаботились защитой от российского гиперзвукового оружия

Страны НАТО должны качественно и количественно укрепить систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, чтобы защититься от российского гиперзвукового оружия. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он демонстрирует, что Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений. Это показывает потребность НАТО в многослойной системе ПВО, комбинированной противоракетной и противовоздушной обороне", — сказал Столтенберг, выступая с ежегодным докладом о безопасности НАТО.

Он утверждает, что у альянса уже есть средства защиты от гиперзвуковых ракет. В частности, Столтенберг привёл в пример неподтверждённые заявления Киева о том, что с помощью американского ЗРК Patriot якобы "удалось сбить несколько российских гиперзвуковых ракет".