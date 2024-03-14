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14 марта, 14:47

"Серьёзный вызов": В НАТО озаботились защитой от российского гиперзвукового оружия

Столтенберг: Гиперзвуковое оружие РФ требует от НАТО укрепления ПВО и ПРО

Страны НАТО должны качественно и количественно укрепить систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, чтобы защититься от российского гиперзвукового оружия. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он демонстрирует, что Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений. Это показывает потребность НАТО в многослойной системе ПВО, комбинированной противоракетной и противовоздушной обороне", — сказал Столтенберг, выступая с ежегодным докладом о безопасности НАТО.

Он утверждает, что у альянса уже есть средства защиты от гиперзвуковых ракет. В частности, Столтенберг привёл в пример неподтверждённые заявления Киева о том, что с помощью американского ЗРК Patriot якобы "удалось сбить несколько российских гиперзвуковых ракет".

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание ракет "Авангард" обнулило вложения США в систему ПРО. Глава государства подчеркнул, что никто не станет считаться с РФ, если она сама себя не сможет защитить.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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